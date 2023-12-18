Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a rest: Benden özür dileyin Vincent Aboubakar'ın İsrailli menajeri Pini Zahavi, yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek "Futbolcumdan özür dileyin, aksi takdirde gideceğiz" dedi. Yönetim de bu sözler üzerine reste restle cevap verdi.

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Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana, Valentin Rosier ve Vincent Aboubakar'ın kadro dışı bırakılmasının yanıları sürüyor.

Siyah-beyazlıların, davalık olmamak adına kadro dışı futbolcuları idmana alması gerekiyor. Sakatlığı bulunan Rosier hariç tüm futbolcular antrenmanlara katılırken Aboubakar'dan ilginç bir rest geldi.

Menajerini gönderdi

Menajeri vasıtasıyla yönetime haber gönderen Kamerunlu futbolcu, yönetimden özür dilemesini talep etti.

"Vincent çok kırıldı, bu şartlarda kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmesi çok zor." diyen menajeri "Ya Vincent'ten kamuya açık şekilde özür dilersiniz ya da ocak ayında takımdan ayrılırız. Bu şartlarda Vincent devam etmek istemiyor." dedi.

"7 milyon euro getirin, gidin"

Bu mesaj üzerine yönetim de İsrailli menajer Pini Zahavi'ye rest çekerken, "Oyuncunuzun kadro dışı kalması teknik kadromuzun raporu sonrasında gerçekleşmiştir, tartışmaya kapalıdır. Eğer ayrılmak niyetindeyseniz şartlar belli. Eğer devre arasında 7 milyon euro bonservis bedeli getirirseniz biz de o zaman değerlendiririz." ifadelerini kullandı.