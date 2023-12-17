Vincent Aboubakar'dan şaşırtan hareket! Beşiktaş'ı takipten çıkardı Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, alınan kadro dışı kararının ardından Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden Süper Lig'de de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Beşiktaş'ta hafta başında çarpıcı bir gelişme yaşanmıştı.

Siyah-beyazlılar, pazartesi günü yaptığı açıklamada; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana ve Rachid Ghezzal'ın takım içi uyumsuzlukları ve performansları düşüklüğü nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Beşiktaş yönetimi yeni bir karar almıştı. Sakatlığı devam eden Valentin Rosier hariç 4 futbolcu takımın cumartesi günü gerçekleştirdiği antrenmana çıkmıştı.

Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı

Bu isimler arasında yer alan ve atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile son idmanda çalışan Aboubakar'dan şaşırtan bir hareket geldi.

Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabında Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

31 yaşındaki oyuncunun yaptığı bu hareket sosyal medyada kısa sürede gündem olurken siyah-beyazlı taraftarlar, forvet oyuncusuna tepki gösterdi.

"Tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı"

Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşadığı esnada saç ektirdiği iddialarına cevap veren Aboubakar, şunları demişti:

Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı.

Hasan Arat ne demişti?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili son olarak, şu ifadeleri kullanmıştı: