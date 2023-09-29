Vincent Aboubakar'dan tepkilere cevap: Maçla ilgisi yoktu

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Adana Demirspor maçından sonra Luis Nani ile birlikte gülme görüntüleri çok tepki gösterilen Vincent Aboubakar, gelen eleştirilere kızdı.
Kamerunlu golcü, perşembe günü yapılan antrenmanda arkadaşlarıyla yaptığı konuşmada, "Nani ile konuşmamızın maçla bir ilgisi yoktu. Komik bir şey söyledi, güldüm. Her şey bundan ibaret." dedi.
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13 maçta 7 gol 3 asist
Aboubakar, bu sezon çıktığı 13 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.