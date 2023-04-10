Vincent Aboubakar'ın Görkem Sağlam'a yaptığı hareket kırmızı kart mı Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Maç sırasında Aboubakar'ın Görkem Sağlam'a yaptığı hareket tepki çekti. Eski hakemler olay pozisyonu yorumladı.

Beşiktaş ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçta yaşanan bir pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

Beşiktaş'ın attığı ikinci gol öncesi Vincent Aboubakar ile Görkem Sağlam arasındaki pozisyonda Giresunspor cephesi faul bekledi ancak oyun devam etti.

Kamerunlu futbolcunun rakibine topsuz alanda tokat atması rakip taraftarların tepkisine neden olurken eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

Dipnot: Pozisyonun görüntüsü maç sırasında değil, maçtan sonra ortaya çıktı.

Erman Toroğlu

"2 maçtan aşağı yemez. Haydi ne yapacaksın? Cenk de sakatlandı. Hani adalet abi, hani adalet! Şimdi bunları burada net görüyoruz. TV'nin başındaki adam net görüyor. Bunların önünde kaç tane kamera var. Döndürüyor, bakıyorlar. Şu olay çok net bir olay. Penaltı mı falan değil. Bu çok net kırmızı. Bunun siyahı beyaz var mı, yok. Bunu çağırmıyorsa VAR, kasıt var. Adama yandan iyi geçiriyor ha! Bir kafa, bir kol, bir karaciğer dalak. Aslında Orhan Ayhan'ı çağırsak daha iyiydi. Orhan Ayhan, 'karaciğer dalak' derdi."

Ahmet Çakar

"Aboubakar yumruğu vuruyor ve hayat devam ediyor! Aboubakar'ın rakibinin ensesine attığı yumruğu yayıncı kuruluş niye gizledi! VAR hakemlerine muhtemelen bildirmediler. Hepiniz operasyon yapıyorsunuz!"

Fırat Aydınus

"Aboubakar önce Giresunlu oyuncuya kafa sallıyor. Bu görüntüler, kafayı salladığını gösteriyor. Sonra ikinciyi yapıyor, bir daha sallıyor. 2 kere kafa sallıyor. Topsuz alanda olan bir durum bu. Giresunsporlu yere yattı. Sonradan başka bir açıdan gösterdiğinde Görkem'e karşı Aboubakar'ın sağ kolunu savurduğunu net bir şekilde kale arkasından görüyoruz. 2 kere kafa salladığını, sonra kolunu savurduğunu görüyoruz. Görüntüler çok net değil. Bu gördüğümüz kadarıyla pozisyonda şiddetli bir hareket var. Ben yardımcı hakemlerime derdim ki; ani bir atağa çıkıldığında, top bir yere doğru giderken o bölgenin yardımcı hakemiyle ben oraya motive olmuşum zaten. 4. hakem ve diğer yardımcı hakem, topsuz alanı kontrol altına almak zorundasınız. Zaten biz 2 hakem bakıyoruz. 4 hakemin oraya bakmasının bir anlamı yok. O zaman bu topsuz alandaki kaçırırsınız. Söylemezsen kaçırırsın. VAR yokmuş gibi yöneteceksen, VAR yokmuş gibi yardımcılarınla iş bölümü yapmalısın. Dördüncü hakemin yakalaması lazım bunu, Atilla Karaoğlan'a bildirmesi lazım. VAR baktı etti, kanıt göremedi herhalde."

"Aboubakar kolunu savurmuş, kafasını sallamış gibi diyoruz. Farazi ve hissiyatla. Net kanıtım yok. Bu pozisyondan sonra Atilla Karaoğlan, Aboubakar ile konuştu. Bir şeyler anlattı Aboubakar'a. Ne anlatmış olabilir? Görmediğin bir pozisyon için Aboubakar'ı neden ikaz ediyorsun. Aboubakar bir şey yaptı, kırmızı kartlık değil sarı kartlık mı dediler kulağına, belki de yardımcısı demiştir. Görmediğin bir pozisyon üzerine Aboubakar'a ikazda bulunuyorsun. Kırmızıya yakınım bu pozisyonda şiddetli hareketten dolayı."

Deniz Çoban

"Topsuz alanda Aboubakar, Görkem'i taciz ediyor. 1-2 defa kafasını öne doğru çıkartıyor. Kafa atıyor desem tam karşılığı değil, gerçekleşmiyor. Yokluyor oyuncuyu. Top başka bir bölgede oynanırken; Aboubakar, kolunu açıkça savuruyor. Biz açıyı büyütüyor. VAR odasında da büyüterek bakılıyor. Yaklaştırıp değerlendirebiliyorlar. Bu bir kırmızı kart."