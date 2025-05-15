Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oluyor

Haber Merkezi

Vincent Aboubakar, sezon başında Beşiktaş ile yollarını ayırarak Atakaş Hatayspor'a transfer olmuştu.

Aboubakar'ın Türkiye günleri sona ermek üzere...

YENİ BİR MACERAYA ATILIYOR

33 yaşındaki Kamerunlu forvet Aboubakar, Hatayspor'un küme düşmesinin kesinleşmesi üzerine karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshetmişti.

4 sezon Süper Lig'de forma giyen Aboubakar, bu sezonu ise 8 gol ve 2 asistle geçirmişti.

KARABAĞ'LA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Azerbaycan ekibi Karabağ ile görüşmelere başladı.

Karabağ'ın Aboubakar'ı çok istediği ve mali olarak da şartların konuşulduğu kaydedildi.