Vincent Aboubakar'ın yeni tarzı! Saçları dikkat çekiyor

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Beşiktaş'ta sorunsuz gün yok...

Kadro dışı kalan 5 futbolcu arasında yer alan Vincent Aboubakar için saç ektirdiği ve bu nedenle forma giymek istemediği, hatta kafa topuna çıkmaktan kaçındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Yeni imajı dikkat çekti

Kamerunlu golcü, Afrika Kupası için gittiği milli takımda yeni imajıyla dikkat çekti.

Tecrübeli oyuncunun, ektirdiği saçlarının bir hayli çıktığı gözlerden kaçmadı.

Bu durum sosyal medyayı Beşiktaşlı taraftarlar tarafından gün boyu meşgul etti.

İşte Aboubakar'ın yeni stili:

Aboubakar iddiaları yalanlamıştı

Saç ektirdiği için sakatlığını bahane ettiği iddia edilen Abouabakar yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Bu sezon herhangi bir saç işlemi yapmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey. Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin.