Vincenzo Montella: Arda Güler bizim geleceğimiz A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Vincenzo Montella, İspanya'ya giderek görüşme gerçekleştirdiği Real Madridli genç futbolcu Arda Güler hakkında "Parlak bir geleceği olacağına eminim, mükemmel bir yetenek" dedi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, genç futbolcu Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in antrenman tesislerine gitti.

Montella, burada takımın teknik direktörlüğünü yapmakta olan İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti ile görüştü ve idmanın bir bölümünü kendisiyle birlikte takip etti. Montella daha sonra Arda ile bir araya geldi.

Gerçekleşen bu buluşma sonrasında ise başarılı çalıştırıcı, Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Arda Güler bizim geleceğimiz"

İtalyan basınından Sky Sport'a konuşan Montella, şu sözleri sarf etti: