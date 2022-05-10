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    Vincenzo Montella: Batshuayi'yi biz alabiliriz

    Vincenzo Montella: Batshuayi'yi biz alabiliriz

    Beşiktaş'ın santrforu Michy Batshuayi'ye, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan övgü geldi.
    • 10.05.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:17
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    Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltı nedeniyle Valerien Ismael'in gözünden iyice düşen Michy Batshuayi'ye, Süper Lig'den talip çıktı.

    Bonservisi Chelsea'de bulunan deneyimli santror için Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, övgü dolu sözler sarf etti.

    Montella: Batshuayi'yi beğenmiyorlarsa biz alabiliriz - İZLE

    Vincenzo Montella: Batshuayi yi biz alabiliriz #1

    "Memnun değillerse alabiliriz"

    L1 Üçgen YouTube kanalına konuşan Montella, "Ligde en beğendiğim forvet Batshuayi. Çok memnun değillerse seneye biz alabiliriz." ifadelerini kullandı.

    Bu sezon gol krallığı yarışında bulunmasına rağmen attığı gollerden çok kaçırdıklarıyla gündem olan Belçikalı santrfor siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ara ara protestolara da uğruyor.

    14 gol 5 asist

    Fenerbahçe maçında oyundan alındıktan sonra direkt soyunma odasına giderek mental açıdan da zor zamanlar geçirdiğini belli eden Batshuayi, 31 maçta 14 gol (4'ü penaltı) 5 asist kaydetti.

    Rıdvan Dilmen'den Batshuayi'ye övgü - HABERİ

    Vincenzo Montella: Batshuayi yi biz alabiliriz #2


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