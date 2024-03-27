Vincenzo Montella: Bu tarz mağlubiyetler milli takımı geliştirir A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1'lik Avusturya mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Kimsenin beklemediği bir sonuç. Ülkemiz için üzgünüz. Ama bu tarz maçlar tekrar kafanızı kaldırıp kendi cesaretini ortaya koyma fırsatı verir. Bunun üstünde durmak gerekiyor. Böyle mağlubiyetlerden sonra bizi yıkabilecek analizler yapmamak lazım yoksa çok basit olur. İlk yarıda takım fena oynamadı. Duruşumuz iyiydi, keyif verdi ilk yarıda gösterdiğimiz futbol. Dakikalar geçtikçe birlikteliğimiz bozuldu. Tempo da yükseldikçe bazı futbolcularımız da kendi takımlarında çok oynamadıkları için bize bu şekilde dönüşü oldu. Bu tarz mağlubiyetler de genç milli takımı geliştirir. Bunları da yaşayıp birlikte gelişmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Burada sorumlu varsa o da benim"

49 yaşındaki teknik adam, "Burada sorumlu varsa o da benim. Kimsenin başkasını suçlamasına gerek yok. Baktığınızda, çok fazla motivasyonum yüksek. Eminim çok daha yüksek performans göstereceğimiz şampiyona olacak. Bu 2 maçta da geri bildirim aldık" ifadelerini kullandı.