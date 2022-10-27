Vincenzo Montella: Fenerbahçe'den sonra en iyisi biziz

Adana Demirspor'un başarılı teknik direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'deki performanslarını değerlendirdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, "Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde. Rakamsal olarak baktığınızda da ligin ikinci en çok gol atan takımıyız." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim'de deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Adana ekibinin hazırlıkları sürüyor.

"Mücadele ederseniz kolay kolay kaybetmezsiniz"

Teknik direktör Montella, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Konyaspor maçında aldıkları beraberliğin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, "Oynadığımız ve gösterdiğimiz performans sonrasında açıkçası herkes üzgündü. Biliyorsunuz, futbolda bazen çok üretirsiniz ancak sonucu alamazsınız. Beraberlikle yetinmek zorunda kaldık. Gerçekten takımın performansından çok mutluyum. Herkes sonuna kadar mücadele verdi. Futbolda bu tarz performans gösterirseniz kolay kolay da maç kaybetmezsiniz. O yüzden pozitif bir maçtı." diye konuştu.

"En iyi hücum hattı Fenerbahçe'de"

Rus santrafor Artem Dzyuba'nın kadroda yer bulamamasının hatırlatılması üzerine Montella, "Ben açıkçası o olaya bireysel bakıyorum. Takımı sahaya dizeceğim zaman hangisi bize daha faydalı olur onun düşüncesiyle hareket ediyorum. Tabii ki de oynayanlara da oynamayanlara da saygı duyulması gerekiyor, çünkü herkes burada mücadele veriyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ardından takım olarak en iyi forvet hattı bizde. Rakamsal olarak baktığınızda da ligin ikinci en çok gol atan takımıyız." değerlendirmesinde bulundu.