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Vincenzo Montella için çarpıcı iddia: Roma'ya gidebilir

Vincenzo Montella için çarpıcı iddia: Roma'ya gidebilir Vincenzo Montella'nın, Roma'nın teknik direktörlük için en güçlü aday olduğu ve 6 aylık maaşının ödenmesi halinde serbest kalabileceği öne sürüldü.