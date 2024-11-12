Vincenzo Montella için çarpıcı iddia: Roma'ya gidebilir

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ivan Juric ile yollarını ayıran Roma, teknik direktör adayları arasında ilk sıraya Vincenzo Montella'yı yazdı.
SERBEST KALMA MADDESİ
Haberde; İtalyan teknik adamın TFF ile yaptığı sözleşmede, serbest kalma maddesinin yer aldığı belirtildi. TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde Vincenzo Montella'nın serbest kalabileceği aktarıldı.
YILLIK MAAŞI NE KADAR?
2023 yılında TFF ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Montella, yıllık yaklaşık 2 milyon euro ücret kazanıyor. İtalyan çalıştırıcının 6 aylık maaşı yaklaşık 1 milyon euro yapıyor.
TÜRKİYE PERFORMANSI
Mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek Montella, A Milli Takım'ın başında 17 maça çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
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