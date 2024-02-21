Vincenzo Montella ile Şota Arveladze bir arada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Şota Arveladze ile görüştü.

İHA

Süper Lig'de görev yapan teknik adamlarla temaslarını sürdüren A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugün Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze ile bir görüşme gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen Montella ve Arveladze, Süper Lig'de oynanan futbol ve takımın son durumu hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin sonunda Arveladze, Montella'ya üzerinde isminin yazılı olduğu Fatih Karagümrük forması hediye etti.

Montella, idmanı takip etti

Daha sonra antrenman sahasına giden ve futbolcularla selamlaşan Montella, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve Asbaşkan Serkan Hurma ile bir süre sohbet ettikten sonra idmanın tamamını takip etti.

Görüşmede, antrenörler de yer aldı

Montella'nın Arveladze ile görüşmesinde; Fatih Karagümrük Sportif Direktörü Umut Köse, A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, A Milli Takım Atletik Performans Antrenörleri Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ile A Milli Takım Analiz Antrenörü Okan Aydıner de yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)