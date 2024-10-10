Vincenzo Montella: Karadağ'ı hafife almayın

Haber Merkezi

A Milli Erkek Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. grup 3. maçında 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı konuk edecek.

İki maç sonunda liderliği Galler ile paylaşan Ay - Yıldızlılarda, tecrübeli teknik adam Vincenzo Montella, puansız rakiplerine karşı rehavet yaşanmasından endişe ediyor.

Montella, futbolcularıyla yaptığı toplantıda A Ligi'ne yükselme hedefini tekrarlayıp, Karadağ'ın hafife alınmamasını istedi.

"İZLANDA MAÇINDA KRİZE GİREBİLİRDİK"

Rakibin sürprize açık bir takım olduğunu hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Futbol ciddiyetsizliği affetmez, disiplinli oynamalıyız. Hücumda daha bitirici olmalıyız. İzlanda maçında krize girebilirdik. Aynısına Karadağ önünde izin veremeyiz." diye konuştu.