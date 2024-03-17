Vincenzo Montella, Kasımpaşa - Galatasaray maçını tribünden izledi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kasımpaşa - Galatasaray maçını tribünden takip etti.

İHA

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi. Montella mücadeleyi Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile birlikte takip etti.

A Milli Takım iki maç yapacak

Milliler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda özel maç yapacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)