Vincenzo Montella: Kazanmak ve tarihe geçmek istiyoruz EURO 2024 Elemeleri'nin son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maçı kazanarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

Türkiye, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında Galler'e konuk olacak.

Karşılaşmanın oynanacağı Cardiff City Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katılan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Lider geldik, lider dönmek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Rakibimiz kendi evinde çok güçlü oynayan bir rakip, buna hazırlıklı geldik. Lider olarak tamamlamak istiyoruz. Tarihimize baktığınızda da grup aşamasını hiç lider tamamlayamadık, bunu ilk defa başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, Galli bir gazetecinin, "Sizce Hırvatistan'ın Ermenistan ile berabere kalma şansı var mı?" sorusuna, "Futbolda hiçbir şey kesin değildir. Belki puan kaybedeceklerdir ama bizim kendi maçımıza odaklanmamız gerek. Kendi işimizi yapmaya ve kendi sonucumuzu almaya geldik. Biz de kendi evimizde Ermenistan ile berabere kaldık" yanıtını verdi.

"Farklı bir strateji olabilir"

Vincenzo Montella, maçta daha az forma şansı bulan oyunculara görev verip vermeyeceği yönündeki bir soruyu, "Kadroya 29 futbolcu çağırdık, bazıları sakatlıktan ve bazıları farklı durumlardan geri gitti. Buraya çağrılan futbolcuların hepsi ilk 11'de oynayabilecek durumda. Rakibe göre, taktiğe göre herkes oynayabilecek durumda. Yarın da farklı bir strateji olabilir" şeklinde yanıtladı.

Montella, yabancı bir basın mensubunun, "Neden Türkiye'de çalışmayı seçtiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

İki sene burada çalıştım, o yüzden baktığınızda buradaki futbolcuları tanımaya başladım. Onların duruşu, sahada gösterdikleri performansı değerlendirme şansım oldu. Bu milli takıma inandığım için geldim, bu kadar genç takım olmasına rağmen büyük işler yapabileceklerini biliyorum ve buna inandığım için milli takım hocası olmak istedim.

"Kenan Yıldız gerçekten büyük potansiyele sahip bir futbolcu"

49 yaşındaki çalıştırıcı, Kenan Yıldız'ın performansı hakkında, "Kenan Yıldız gerçekten büyük potansiyele sahip bir futbolcu. Şu andan itibaren farklı bir kariyere alışması ve başarıyı yönetmesi gerekiyor. Herkesin beklentisi de yüksek olacak. İlk çağırdığım günden bu yana beni heyecanlandıran ve mutlu eden bir futbolcu. Bu performansı bizim için de sevindirici" değerlendirmesinde bulundu.

Montella, "Galler'in kazanması gerekiyor. Biz daha sakin bir oyun mu tercih edeceğiz?" sorusuna, "Maçların sürelerinin artık 100 dakikayı bulduğunu unutmamak gerek. Hırvatistan maçını da seyrettim, çekingen duran bir Galler vardı. O strateji ile maçı kazandılar. Hesap yapacağınız süreler son 5 dakikadır, maçtan önce farklı stratejilere çalışmanız gerek. Hazırlıklı olmanız ve maçı kazanmanız gerekiyor. Yarın istediğimiz de maçı kazanmak" yanıtını verdi.

Boey ve Gedson sorusuna yanıt verdi

"Sacha Boey ve Gedson Fernandes'i devşirme olarak milli takıma kazandırmak gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu Montella, "Sacha Boey hakkındaki haberleri duymuştum ama Gedson Fernandes'i ilk defa sizden duyuyorum. Yanılmıyorsam Türk statüsüne geçmesi için 5 sene oynaması gerekiyor. Kalbi Türkiye ile atan futbolcuyu kucaklayarak karşılayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye için atıyor" şeklinde yanıtladı.

İtalyan teknik adam, "Artık EURO 2024 kura çekimini ve torbaları hesaplamaya başladık. Üçüncü torbada daha iyi takımlar olduğu görülüyor. Hiç bu maçı kaybedip 3. torbada yer almak daha iyi olurdu diye bir düşünceniz oldu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti: