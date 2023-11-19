Vincenzo Montella: Milliyetçilik duygusuyla oynayan futbolcularımla gurur duyuyorum A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya galibiyeti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Almanya ile A Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı karşılaşmada ilk golü bulan Almanlar'a cevap Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi.



Kenan Yıldız'ın şık golüyle 2-1 öne geçen Milliler ilk yarıyı üstün bitirdi.

İkinci yarıda eşitliği sağlayan Almanlar, 71. dakikada Yusuf Sarı'nın penaltıdan bulduğu gol sonrası adeta yıkıldı.

Geri kalan dakikalarda gol olmayınca Millilerimiz tarihi karşılaşmayı 3-2 galip sonlandırdı.

"Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.



Montella'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:



"Böyle bir galibiyet aldığımız için gerçekten mutluyum. Almanya'da 72 yıldır kazanamıyorduk. 18 yıldır da yenemiyorduk Almanya'yı. Kazandığımız için gerçekten gururluyum. İnanılmaz güzel bir sonuç aldık. İnsanlarımız için de çok mutluyum. Kendi evimizde gibi oynattılar bizi. Bizim kafamız bir sonraki maçta olacak. Gruptan birinci olarak çıkmak istiyoruz. Bunun için hemen çalışmalara başlayacağız. Ama dediğim gibi, taraftarımıza verdikleri destek için de teşekkür ediyorum."

"Bizim futbolcuların ruhu da, Türk milletinin ruhuna sahip"

"Bütün detaylara baktığınızda, futbolcuların ruhlarına dokunmak en önemlisi. Bizim futbolcuların ruhu da, Türk milletinin ruhuna sahipler. Bu sadece milli takımla alakalı değil, yüzyıllardan beri önde gelen bir ruhtur bu. Biz bunu sahada gösteriyoruz. Çok çalışıyoruz ve hem de kendileri çok iyi uyguluyorlar. Kendi milliyetçilik duygularını yansıtan bir durumumuz var. Mesela ilk yarıda çok erken bir gol yedik. Ama hiçbir zaman, asla pes etmeyen bir ruh var ya, ondan bahsediyorum. Bizim çocuklarda hepsinde bu var. Onların sayesinde bu sonuçları alabiliyoruz."

"Milliyetçilik duygularıyla hareket eden futbolcularımla gurur duyuyorum"

"Teknik ve taktik anlamında, her şeyi bilen ve görebilen oyunculara sahibiz. Asıl fark yaratan takım ruhu ve o milliyetçilik ruhu. Bizim çocuklar, sahada kötü giden anlarda bile ruhlarıyla sahada kendilerini ön plana çıkarabiliyorlar. Çok büyük bir detay bu. Bu milliyetçilik duygularıyla hareket eden futbolcularımla gurur duyuyorum. Çünkü çok önemli bir detay bu."

"Gelişime çok açık bir gruba sahibiz"