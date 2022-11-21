Vincenzo Montella: Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim

Adana Demirspor ile başarılı bir performans sergileyen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, İtalyan devi Roma'ya Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ü önerdi.

Süper Lig'de geride kalan 14 haftada topladığı 24 puanla lider Fenerbahçe ve ikinci Galatasaray'ın arkasında üçüncü sırada bulunan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Eski takımı Roma'nın bu sezon gösterdiği performansı değerlendiren Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Yunus Akgün'ü İtalyan devine önerdi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport gazetesine röportaj verdi.

"Takım bence Mourinho ile birlikte başarılı olacak"

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Roma'nın performansıyla ilgili olarak Montella, "Roma'yı takip ediyorum. Kolay bir sezon olmuyor. Çok önemli oyuncular sakatlandı; Dybala ve Spinazzola. Kuzenim de her zaman Olimpiyat Stadyumu'na gider ve bana oradan videolar atar.

Atmosfer hep harika. Takım bence Mourinho ile birlikte başarılı olacak. Amerikalı takım sahiplerini de beğeniyorum. Az konuşuyorlar, plan yapıyorlar ve ellerinden geleni veriyorlar." dedi.

"Roma kalbimin derinliklerinde"

Roma'ya olan aşkından vazgeçemeyeceğini söyleyen Montella, "Roma'da olduğum zaman çocuklarımla birlikte maçlara gidiyorum. Hala çok güçlü duygularım var. Roma kalbimin derinliklerinde. Hayatımın 10 yılı orada geçti." sözleriyle eski takımına olan sevgisini bir kez daha dile getirdi.

"2001'de Roma ile yaşadığım şampiyonluk, futbol kariyerimin en unutulmaz anıydı"

Unutamadığı bir anı sorusuna ise 48 yaşındaki teknik adam, "2001'de Roma ile yaşadığım şampiyonluk, futbol kariyerimin en unutulmaz anıydı. Ayrıca, İtalya ile final oynadığım EURO 2000'de çocuklarıma her zaman anlatacağım zamanlardan biridir." açıklamasını yaptı.

"Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim"

"Roma'ya Süper Lig'den bir önerin var mı?" sorusu üzerine Montella, "Roma'ya Yunus Akgün'ü önerebilirim. Galatasaray'da şu an iyi bir dönem geçirmiyor ama çok ilginç yetenekleri olan bir hücumcu." ifadelerini kullandı.