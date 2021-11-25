Vincenzo Montella: Terim'in İtalya'da da imparator olarak izi kaldı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Fatih Terim'in Türkiye'de olduğu gibi İtalya'da da imparator olarak izi kaldı." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Mavi-Lacivertli takıma transfer süreci, Kasımpaşa maçı, Francesco Farioli, Fatih Terim ve yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Vincenzo Montella, "Asbaşkanımız Metin Bey (Korkmaz) ile ilk buluşmamızda beni ikna etmişti. Adana'ya geldikten sonra, başkanımız Murat Sancak'la da tanıştıktan sonra kafamdaki tüm soru işaretleri gitti.

Adana Demirspor'da önemli bir proje var. Bu proje içerisinde yer almak istedim. 3 yıllık proje Avrupa hedeflerinin içinde olduğu bir proje. Bu projeyi gerçekleştirebilmek için zamana ihtiyacımız var. Şu anda tüm imkanlar bu projeyi uygulayabilmemiz için sağlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

"TERİM'İN İTALYA'DA İMPAROTOR OLARAK İZİ KALDI"

Fatih Karagümrük'te görev alan vatandaşı Francesco Farioli ve bir dönem İtalya'da Fiorentina'yı çalıştıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında ise Montella, "Francesco Farioli net bir futbol fikrine sahip. Bu futbol fikrini de oyuncularına yansıtabiliyor. Fatih Terim'in Türkiye'de olduğu gibi İtalya'da da imparator olarak izi kaldı. Çünkü kişisel olarak orada bıraktığı iz çok çok büyük.

Floransa'da kendisini hala çok çok seviyorlar. Orada elde ettiği ve yaptığı çalışmalar insanların hafızasından silinmedi. Benim de kendisine hem insan olarak hem de teknik adam olarak büyük saygım var." övgüsünde bulundu.