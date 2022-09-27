Vincenzo Montella: Türkiye kolay bir lig değil

Süper Lig'de ilk 7 hafta sonunda elde ettiği 16 puanla zirvede yer alan Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a ligdeki gidişatı, Mario Balotelli'yi ve milli ara sonrası oynayacakları Galatasaray maçını anlattı.

"Türkiye kolay bir lig değil"

Süper Lig hakkında övgülerde bulunan Vincenzo Montella, "Her ülkenin futbol da dahil olmak üzere kendi alışkanlıkları ve gelenekleri var. Bunları öğrenmek, alışmak zorundasınız. Türkiye kolay bir lig değil. Böyle düşünenler çok yanılıyor. Buraya tatil yapmaya gelmiyorsun. Stadyumlar yeni ve her zaman dolu. Mağlup olursanız bir anda eleştiri okları üstünüze geliyor. Türkiye şakaya gelecek bir ülke değil. Başakşehir'in Fiorentina'yı 3-0 yendiği maç da bu kalitenin ispatı." dedi.

"Sezonun devamında birçok sürpriz olabilir"

Dünya Kupası arasının bazı takımlara fırsat olabileceğini söyleyen Montella "Sezon ortasında Dünya Kupası var ve bence sezonun devamında birçok sürpriz olmasına neden olacak bu durum." ifadelerinde bulundu.

"Napoli İtalya'da en güzel futbolu oynayan takım"

İtalyan futbolu hakkında görüşlerini belirten teknik adam, "Milan harika bir takım ve bunu ispat ettiler. Ancak, Napoli İtalya'da en güzel futbolu oynayan takım. Teknik direktörleri Spalletti harika iş çıkarıyor. Roma'nın futbolu beni keyiflendiriyor. Mourinho, 2001'deki Roma şampiyonluğundakine benzer bir atmosfer yarattı. Roma'da o hava oluştuğunda her şey olabilir. Lazio'nun sezonun devamındaki performansını merak ediyorum. Fiorentina geçen yıla göre daha kötü durumda. Udinese ve Empoli ise sezonun sürprizler." ifadelerini kullandı.

"Bizi daha çok motive ediyor"

Türk takımlarının bütçesini karşılaştıran Montella, "Türkiye'de bizden daha fazla bütçelere takımlar var ama bu bizi sınırlamıyor. Bu durum bizi daha iyisini yapmak için daha çok motive ediyor." dedi.

"Teknik direktör olmadan en iyi takım bile başarılı olamaz"

Teknik direktörlüğün önemine değineN Vincenzon Montella, "Oyuncuların saha içi ve dışındaki davranışları elbetteki önemli ama teknik direktör olmadan en iyi oyunculara sahip bir takım bile başarı elde edemez. Organizasyon, sistem, fikirler, mentalite, davranışlar, kurallar, taktikler, rakip takım analizi, soyunma odasının kimyası gibi şeyler teknik direktör olmadan düşünülemez." ifadelerinde bulundu.

"Balotelli ile iyi bir ilişkimiz var"

Eski oyuncusu Balotelli hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Balotelli ile iyi bir ilişkimiz var. Mario golleriyle takımıma katkı sağladı. İyi bir performans sergiledi. İtalya Milli Takımı'na yeniden seçilmesi için elimizden geleni yaptık. Ancak, evine daha iyi bir takımda oynamak istedi. Sion'un bize yaptığı teklif tatmin ediciydi ve bu nedenle vedalaştık." ifadelerini kullandı.

"Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var"

Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacakları Galatasaray'a değinen Montella, "Önümüzde çok önemli bir Galatasaray maçı var. Mertens takıma derhal dahil oldu ve önemli performanslar sergiledi. Icardi de ilk maçlarına çıktı. Umarım bize karşı iyi günlerinde olmazlar." cümleleriyle açıklamasını sonlandırdı.