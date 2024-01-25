Vincenzo Montella'dan Başakşehir'e ziyaret A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

İHA

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Süper Lig ekiplerine yaptığı ziyaret turunda bugünkü durağı Başakşehir oldu.

İstanbul Başakşehir Fatih Terim Futbol Kompleksi'nde gerçekleşen ziyarette Montella, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve İdari Direktör Murat Yaman ile bir araya geldi.

Atan ve Yaman ile kulüp ve Türk futbolu hakkında konuşan Montella, daha sonra tesisleri gezdi ve futbolcularla selamlaştı.

Akademiyi ziyaret etti

İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir'in yeni inşa edilen akademi binasını ve akademi tarafından kullanılan antrenman sahalarını da inceledi.

Akademide forma giyen genç futbolcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Montella, ziyaretin anısına kendileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Forma hediye edildi

Akademi gezisinin ardından A Takım idmanını izleyen Vincenzo Montella'ya, İdari Direktör Murat Yaman tarafından üzerinde adının yazılığı olduğu 34 ve 9 numaralı Başakşehir forması hediye edildi.

Montella'nın ziyaretinde A Milli Futbol Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)