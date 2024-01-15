Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş Futbol Takımı'nı ziyaret etti, teknik direktör Fernando Santos ile görüştü.

AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türk kulüplerine ziyaretleri devam ediyor.

İtalyan teknik adamın son durağı Beşiktaş oldu.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette İtalyan teknik adam, akşam antrenmanını takip etti.

Beşiktaş'ın yeni hocası ile Türk futbolunun geleceğini konuştu

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Vincenzo Montella'ya ziyaretinde eşlik ederken Türk futbolunun geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

A Milli Futbol Takımı'na başarılar dilediler

Uçar, Aybaba ve Santos, İtalyan teknik adama ve A Milli Futbol Takımı'na 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Montella, antrenman öncesinde futbolcularla da bir araya geldi.