Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret A Milli Futbol Takımı'nın İtalya çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Beşiktaş'ı ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

AA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş antrenmanını takip edip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

IMMOBILE, FORMA VERDİ

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

TÜRK FUTBOLUNU KONUŞTULAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Vincenzo Montella ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)