Vincenzo Montella'dan Beşiktaş'a ziyaret
AA

Teknik Direktörü Vincenzo Montella, antrenmanını takip edip, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Vincenzo Montella, antrenman öncesinde futbolcularla selamlaştı.

IMMOBILE, FORMA VERDİ

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, vatandaşı Vincenzo Montella'ya imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti.

TÜRK FUTBOLUNU KONUŞTULAR

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ile Türk futbolunun geleceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)