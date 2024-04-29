Vincenzo Montella'dan Fatih Terim'e ziyaret

İHA
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Fatih Terim ile Türk, İtalyan ve Yunan futbolu hakkında görüşme gerçekleştirdi.
Samet Akaydın ve Fiorentina'dan tanıdığı oyuncularla sohbet etti
Panathinaikos'un antrenmanını izleyen Montella, Yunan ekibinde forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın'ın yanı sıra Fiorentina'da görev yaptığı dönemdeki oyuncularından Bartlomiej Dragowski ve Vitor Hugo ile bir süre sohbet etti.
Montella, antrenmanın ardından Terim ve ekibiyle yemek yedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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