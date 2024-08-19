Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe'ye ziyaret

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 3’üncü haftasında 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen idmanda sarı-lacivertlilere bir sürpriz geldi.
MONTELLA'DAN ZİYARET
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ziyaret kapsamında Jose Mourinho ile bir araya geldi.
Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantının ardından Montella, tesislerden ayrıldı.
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