Vincenzo Montella’dan Galatasaray’a ziyaret A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Galatasaray'ı ziyaret ederek Okan Buruk'la görüşme yaptı.

İHA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşma öncesinde kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Futbol Direktörü Cenk Ergün ile bir görüşme gerçekleştiren Montella, kendileriyle çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Montella'nın ziyaretinde kendisine A Milli Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.

MAÇI İZLEDİ

Montella ve Crivellaro, daha sonra Young Boys - Galatasaray karşılaşmasını Wankdrof Stadyumu'nda izledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)