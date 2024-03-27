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A Milli Futbol Takımı deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 gibi farklı bir skorla yenildi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen istifa sorusuna cevap veren Vincenzo Montella, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz?" ifadelerini kullandı.
"Zihinsel dengem olmasaydı bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu"
49 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürü:
30 yıldır bu işin içindeyim, her seferinde bu tarz problemlerin yaratıldığını görüyorum. Bunlar normal şeyler. Burada zihinsel dengem olmasaydı, bu işi yapmamam gerekiyordu ve bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu.
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