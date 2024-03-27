Vincenzo Montella'dan istifa sorusuna dikkat çeken yanıt A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1'lik Avusturya mağlubiyetinin ardından kendisine yöneltilen istifa sorusuna, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Provokasyon olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

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ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımı deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen istifa sorusuna cevap veren Vincenzo Montella, "Bu soruya cevap vermeyeceğim. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben de şunu sormak istiyorum: Siz soru sorarken hata yaptığınızda istifa ediyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

"Zihinsel dengem olmasaydı bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu"

49 yaşındaki teknik adam sözlerini şöyle sürdürü: