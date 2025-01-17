Visar Bekaj: Nasibimizde ne varsa onu aldık

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Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Hatayspor ile Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

KARŞILIKLI GOLLER

Hatayspor, karşılaşmanın 28. dakikasında Cemali Sertel’in golüyle öne geçti. Galatasaray ise 56. dakikada Victor Osimhen’in penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Mücadelede başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Hatayspor'un kalecisi Visar Bekaj, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY ALLAH'TAN"

Maç sonrası duygularını paylaşan Bekaj, "Elhamdülillah! Öncelikle her şey Allah'tan. Nasibimiz neyse o." diyerek inancını dile getirdi.

"MÜCADELEYLE AYAKTA KALDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren başarılı file bekçisi, "İlk yarıda iyi durduk. Gol dışında pozisyonlara da girdik. Galatasaray'ın ikinci yarıya baskıyla başlayacağını biliyorduk. Mücadeleyle ayakta kaldık." ifadelerini kullandı.