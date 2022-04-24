Visca, 14 asistle zirvede yalnız

Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Visca, asistleriyle skor tabelasını değiştirmeye devam ediyor. Bordo-mavili oyuncu, son maçta da iki gole katkıda bulunup asist sıralamasında zirveye oturdu.

Süper Lig’de tam gaz ilerleyen Trabzonspor, Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Diğer yandan Karadeniz ekibinin devre arasında renklerine bağladığı Edin Visca da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Zirvede yanlız

Adana Demirsporlu Vargas ile birlikte maç gününe kadar 12 asistle zirveyi paylaşan Visca, Adana Demirspor maçında kazanılan penaltıda başroldeydi.

9 gol 14 asist

Tecrübeli yıldız Cornelius'un golünde de pası veren isim olunca, Süper Lig 'de Vargas’ı geride bırakarak 14 asistle zirvede yanlız kaldı.

Adana Demirspor maçına kadar oynadığı 3 mücadelede de katkı veremeyen, Rize deplasmanında yaptığı asistin ardından Beşiktaş, Gaziantep ve Karagümrük karşılaşmalarını boş geçen Visca böylelikle Trabzonspor'da 14 maçta 5 gol 5 asiste ulaştı.

Bordo-mavili oyuncu sezonun ilk yarısında forma giydiği Başakşehir'de ise 18 maçta 4 gol 9 asistle oynamıştı