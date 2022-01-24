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Visca'nın golünün ardından sevinen Trabzonlular
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta 90. dakikada Edin Visca'nın attığı gol, bordo-mavili taraftarları sevince boğdu. Gol anında çekilen videolar sosyal medyada viral oldu.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 13:21
- Güncelleme : 24.01.2022 - 13:46
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor'da, şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.
Uzak ara liderliğini sürdüren bordo-mavililer, 90. dakikada Visca'nın attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşadı.
BİRBİRİNDEN İLGİNÇ GOL SEVİNÇLERİ
Amatör kameralara yansıyan birbirinden ilginç ve eğlenceli videolar, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
61 Saat'te yer alan video kısa sürede trend oldu.
Visca'nın golünün ardından sevinen Trabzonlular - İZLE