Vissel Kobe, Mbaye Diagne'yi istiyor

Galatasaray'da son haftaların parlayan ismi Mbaye Diagne'ye, Japon takımı Vissel Kobe'nin talip olduğu öğrenildi.

Sezon başında takımdan gönderilecekler listesinin başında olan ancak istenen teklifin gelmemesi nedeniyle zorunlu olarak takımda Falcao'nun alternatifi olarak yer alan Mbaye Diagne, Kolombiyalı futbolcunun sakatlanmasının ardından ise bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi.

Son 3 maçta da gol atma başarısı gösteren Diagne, Rizespor maçında yaptığı hat-trickin ardından bir anda takımda bambaşka bir kimliğe büründü.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ DOLDURUYOR

İstatistikleriyle de ön plana çıkan Senegalli futbolcu, oyun anlamında da kendisini oldukça geliştirdi.

* Hatayspor'a attığı golle Falcao ile gol sayısını eşitleyen Mbaye Diagne, 5 golünden 1'ini altı pastan 4'ü ise ceza sahası içinden attı.

* 17 şut çekti, 14 isabet buldu ve 5 gol attı. Yani her 3.4 şutundan 1'isini gol yaptı.

* Sadece 3 isabetsiz şut atarken, 1 şutu da direkten döndü. Hiçbir şutunun engellenmesine izin vermedi.

* Gollerinin 3'ünü açık oyunda attı. 2 golü de penaltıdan yazdı. Sağ ayağıyla 4 gol atıp, 1 golünü de sol ayakla atarken henüz kafa golü atmadı.

* Boşa giden şutlarının 4'ünü de kafayla vurdu.

* Kasımpaşa'da oynarken ligde attığı 32 golün 8'ini kafayla atmıştı. Ancak Galatasaray'da, şimdiye kadar attığı 15 golün sadece 2'sini kafayla attı.

VISSEL KOBE'NİN FORVET ADAYI DIAGNE

Bu gelişmelerin ardından Japon takımı Vissel Kobe'nin de golcü futbolcuyu listesine aldığı öğrenildi. Daha önce Lukas Podolski'yi transfer eden Japonlar, sarı-kırmızılı takımla bu yüzden iyi ilişkilere sahip.

Mönchengladbach forması giyen Periel Mlapa ile de temasa geçen Vissel Kobe'nin, bu isimle anlaşamaması halinde Diagne için Galatasaray'ın kapısını çalacağı kaydedildi.