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    Vitor Hugo: Hakemlerle ve futbolcularla uğraşmam

    Trabzonspor'un savunma oyuncusu Vitor Hugo, Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hiç itiraz etmeden sahadan çıkması hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2021 - 12:48
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    Vitor Hugo: Hakemlerle ve futbolcularla uğraşmam

    Trabzonsporlu Vitor Hugo, sahada gösterdiği performansın yanı sıra kişiliğiyle de örnek oluyor.

    Rizespor maçının 86. dakikasında Michalak'a yaptığı taktik faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Hugo, hakem Cüneyt Çakır'a itiraz etmeden sahadan çıkmıştı.

    Vitor Hugo: Hakemlerle ve futbolcularla uğraşmam #1

    "TEMİZ OYUN OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Bu hareketiyle takdir toplayan Brezilyalı stoper, daha önce yaptığı bir açıklamada "Maç sırasında hakemlerle ve rakip futbolcularla uğraşmam. Dürüst ve temiz oyun oynamaya çalışan biriyim. Kendimi tamamen oyuna veririm." dedi.

    CÜNEYT HOCA DA TEBRİK ETTİ

    Öte yandan Cüneyt Çakır da maç sonunda başarılı stoperi davranışından dolayı tebrik etmişti.

    Vitor Hugo: Hakemlerle ve futbolcularla uğraşmam #2

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