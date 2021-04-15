Vitor Hugo: Hakemlerle ve futbolcularla uğraşmam

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Vitor Hugo, Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hiç itiraz etmeden sahadan çıkması hakkında konuştu.

Trabzonsporlu Vitor Hugo, sahada gösterdiği performansın yanı sıra kişiliğiyle de örnek oluyor.

Rizespor maçının 86. dakikasında Michalak'a yaptığı taktik faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Hugo, hakem Cüneyt Çakır'a itiraz etmeden sahadan çıkmıştı.





"TEMİZ OYUN OYNAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bu hareketiyle takdir toplayan Brezilyalı stoper, daha önce yaptığı bir açıklamada "Maç sırasında hakemlerle ve rakip futbolcularla uğraşmam. Dürüst ve temiz oyun oynamaya çalışan biriyim. Kendimi tamamen oyuna veririm." dedi.

CÜNEYT HOCA DA TEBRİK ETTİ

Öte yandan Cüneyt Çakır da maç sonunda başarılı stoperi davranışından dolayı tebrik etmişti.



