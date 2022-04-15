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    Vitor Hugo: Kaybettiğimiz hiçbir şey yok

    Trabzonspor'da Vitor Hugo, Karagümrük maçının ardından, "Bizim amacımız ligi erkenden bitirmekti, kaybettiğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.
    • 15.04.2022 - 23:03
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 23:04
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    Vitor Hugo: Kaybettiğimiz hiçbir şey yok

    Süper Lig'in 33. haftasında lider Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Trabzonspor'da golün sahibi Vitor Hugo açıklamalarda bulundu.

    Hugo açıklamalarında, "Takımım adına üzgünüm ama aynı anda şunu da söylemeliyim, takımımız 3 puan için her şeyi yaptı.

    "Kaybettiğimiz hiçbir şey yok"

    Birçok şeyi denedik ama son dokunuşu belki de yapamadık. Hafta içi başka bir maç oynayacağız. Bizim amacımız ligi erkenden bitirmekti, kaybettiğimiz hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

    Vitor Hugo: Kaybettiğimiz hiçbir şey yok #1


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