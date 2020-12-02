Vitor Hugo: Kulübün yaptığı fedakarlıkların farkındayım

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo, transfer sürecinden ve son haftalarda geliştirdikleri takım savunmasından bahsetti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da antrenman öncesinde savunma oyuncusu Vitor Hugo, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HOCAMIZIN ÇOK FAYDASI OLDU"

Brezilyalı oyuncu, özellikle takım savunması konusunda çalıştıklarını belirterek, “Buna odaklandık, adapte olduk. İlk maçlar istediğimiz gibi gitmedi. Özellikle son 3 maçtır iyi kapanmaya başladık. İyi savunma yapmaya başladık. Hocamızın takımın savunmasının düzelmesinde çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Takım biraz daha sorumluluk almaya ve kompakt oynamaya başladı. Son maçlarda savunma üzerine yaptığımız çalışmalarla daha iyi sonuçlar almaya başladık. Buna ihtiyacımız vardı. Bu serinin olabildiğince devam etmesini istiyorum.” diye konuştu.

"KULÜBÜN BENİM İÇİN YAPTIĞI FEDAKARLIKLARIN BİLİNCİNDEYİM"

Tecrübeli oyuncu, “O zamanki görüşmelerde İtalya'ya gitme kararı almıştık. Bu kararımı orada oynayarak, tecrübeler kazanarak iyi bir karar aldığımı düşünüyorum. Daha önce de söylediğim gibi birçok kulüpten teklif aldığım için Türkiye hakkında analizlerim ve araştırmalarım vardı. Nelerle karşılaşacağımı, hangi takımda oynayacağımı gelmeden önce biliyordum. Trabzonspor gibi kulüpten teklif almak onur verici. Tarihini bir kenara bırakırsak, geçen sene bu takım son anda ligi ikincilikle bitirdi. Ligi kazanabilirdi, kupayı kazandı. Hala Süper Kupa'yı kazanma şansı devam ediyor. Doğrusu ne kadar büyük takıma geldiğimi, ne kadar önemli yerde olduğumun farkındayım. Kulübün beni buraya getirirken yaptığı fedakarlıkların bilincindeyim. Ben de saha içinde gösterdiğim performansla kulübün bana yaptığı fedakarlığın karşılığını vermek istiyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren taraftarların bizden beklediklerinin farkındayım. Aldığım mesajlar üzerinden bunun bilincinde olduğumuzu onlara göstermeye çalışıyoruz. Bizden istediklerini biliyoruz. Biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz. Umuyorum bu birliktelik, başarı gösterecektir." ifadelerini kullandı.