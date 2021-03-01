Vitor Hugo'nun burnunda kırık tespit edildi

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan Vitor Hugo ile Kamil Ahmet'ni sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Trabzonspor'a, iki futbolcudan kötü haber geldi.

Bordo-mavili kulüp, Vitor Hugo'nun burnunun kırıldığını, Kamil Ahmet'in ise sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, oyuncularımız Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, “Fenerbahçe karşılaşmasına aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo’nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.