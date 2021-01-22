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    Vitor Hugo'nun sütlaç keyfi

    Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Vitor Hugo, her yemekten sonra sütlaç yemeye özen gösteriyor. 29 yaşındaki futbolcu, Instagram hesabından da sütlaç paylaşarak sevgisini gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 12:46
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    Vitor Hugo'nun sütlaç keyfi

    Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Vitor Hugo, sütlaç tatlısına adeta bağımlı oldu.

    HER YEMEKTEN SONRA SÜTLAÇ YİYOR

    Sosyal medya hesabından da bu tatlıyı çok beğendine dair paylaşımlar yapan 29 yaşındaki stoperin, her yemekten sonra sütlaç yemeye özen gösterdiği öğrenildi.

    Vitor Hugo'nun paylaşımı:

    Vitor Hugo nun sütlaç keyfi #1

    Vitor Hugo nun sütlaç keyfi #2

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