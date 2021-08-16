Adana Demirspor galibiyetinin ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "3 puanla başlamak çok önemliydi. Çok mutluyum takım ve taraftarlarımız adına." dedi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek lige 3 puanla başladı.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "3 puanla başlamak çok önemliydi gerçekten çok mutluyum takım ve taraftarlarımız adına." dedi.

"İLK YARI KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Ev sahibi takım için çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden Pereira, "Bizim de hafta içi bazı problemlerimiz oldu, maç sırasında da bazı problemler yaşadık ama ilk yarı kalitemizi ortaya koyduk. Ama bizde eksik olan bir şey vardı. İlk yarıda ritmi ve topu korumayı biraz daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü öyle olunca da oyunu kontrol etmek bir zordu açıkçası." diye konuştu.

"BAZEN FEDAKARLIK YAPMAK GEREKİR"

İkinci yarıda ellerindeki tek forvetin sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını anımsatan Pereira, "Ama gerçekten takım ruhunu çok iyi bir şekilde sahaya yansıttık. Böyle anlarda sahada birlik olmanız gerekir. Çok çalışmanız gerekir. Bazen sahada acı çekmeniz gerekir, fedakarlık yapmanız gerekir. 3 puanla başlamak çok önemliydi gerçekten çok mutluyum takım ve taraftarlarımız adına." ifadelerini kullandı.