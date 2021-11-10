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- Vitor Pereira 3'lü savunmadan vazgeçti
Vitor Pereira 3'lü savunmadan vazgeçti
Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira, çok tartışılan 3'lü savunmalı sisteminden vazgeçti. Portekizli hoca derbide taktiğini değiştirecek.
- Haber Merkezi
- 10.11.2021 - 09:01
- Güncelleme : 10.11.2021 - 09:33
Fenerbahçe'de tartışmaların odağında olan Vitor Pereira'nın, sistemi de oldukça tartışılıyor.
İtalya Ligi'nde oldukça sık görülen 3'lü savunma sistemini Süper Lig'de uygulamaya çalışan Portekizli hoca, şimdiye dek istediğini yapamadı.
4'LÜ SAVUNMAYA GEÇİLİYOR
Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde olan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira, inadı bırakıyor. Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisi için son şans verdiği Portekizli'nin 4'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.
MESUT ÖZİL'E GÖRE AYARLANACAK
Orta sahada bir kişi fazla olacak Fenerbahçe'nin, Galatasaray derbisindeki performansı merakla beklenirken Mesut Özil'in de sisteme dahil edileceği öğrenildi.