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    Vitor Pereira 3'lü savunmadan vazgeçti

    Vitor Pereira 3'lü savunmadan vazgeçti

    Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira, çok tartışılan 3'lü savunmalı sisteminden vazgeçti. Portekizli hoca derbide taktiğini değiştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 09:33
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    Fenerbahçe'de tartışmaların odağında olan Vitor Pereira'nın, sistemi de oldukça tartışılıyor.

    İtalya Ligi'nde oldukça sık görülen 3'lü savunma sistemini Süper Lig'de uygulamaya çalışan Portekizli hoca, şimdiye dek istediğini yapamadı.

    Vitor Pereira 3 lü savunmadan vazgeçti #1

    4'LÜ SAVUNMAYA GEÇİLİYOR

    Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde olan sarı-lacivertli takımda Vitor Pereira, inadı bırakıyor. Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisi için son şans verdiği Portekizli'nin 4'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.

    Vitor Pereira 3 lü savunmadan vazgeçti #2

    MESUT ÖZİL'E GÖRE AYARLANACAK

    Orta sahada bir kişi fazla olacak Fenerbahçe'nin, Galatasaray derbisindeki performansı merakla beklenirken Mesut Özil'in de sisteme dahil edileceği öğrenildi.

    Vitor Pereira 3 lü savunmadan vazgeçti #3

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