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    Vitor Pereira: 5 atabileceğimiz bir maçtı

    Vitor Pereira: 5 atabileceğimiz bir maçtı

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Pereira, Hatayspor'u yendikleri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 18:44
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 19:11
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "ÇOK GURURLUYUM"

    "Rakibimizi iyi analiz ettik. Oyuncularım fantastik bir performans sergiledi. Stratejik anlamda çok güçlüydük. Daha çok gol atamamamız üzücü. Çok pozisyonumuz vardı. Oyun içinde performansımız düştü. 3-4-5 atabileceğimiz bir maçtı. Gerçekten çok pozisyon ürettik. Defansif anlamda istikrarlıydık. Fantastik bir oyuncu grubum var. Böyle bir kadroya sahip olduğum için gerçekten çok gururluyum."

    Vitor Pereira: 5 atabileceğimiz bir maçtı #1

    "YEDİĞİMİZ GOL BİRAZCIK ŞANSSIZLIK"

    Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

    Pereira, Yeni Hatay Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirtti.

    Defansif anlamında organize ve baskılı olduklarını, hücum hattında da çok fazla pozisyon ürettiklerini aktaran Pereira, "Defansta gerçekten çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için birazcık şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu da değerlendiremememiz üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık." diye konuştu.

    Vitor Pereira: 5 atabileceğimiz bir maçtı #2

    "SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Vitor Pereira, oyuncularının, stratejik anlamda istediklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildikleri için memnunum. Böyle bir oyuncu grubuyla çalışıyor olmaktan dolayı çok gururluyum. Böyle bir taraftar grubumuz olduğu için çok gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz de savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp bir sonraki maç için en iyi şekilde hazırlanmak."

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