Vitor Pereira: Arda Güler bir döneme damga vuracak

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Ülkemizde Fenerbahçe'de iki farklı dönemde görev yapan Vitor Pereira, İspanyol basınına konuştu.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da sürdüren Pereira, verdiği röportajda milli futbolcu Arda Güler'den övgüyle bahsetti.

"Arda bir döneme damga vuracak"

Relovo'ya konuşan Portekizli çalıştırıcı, Arda hakkında gelen soruya şu şekilde yanıt verdi:

Arda Güler 16 yaşındayken birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum bir çocuk. Küçük bir çocuktu, bugün bile bir çocuğun yüzüne sahip. Muazzam potansiyele sahip başka oyuncular gibi onun da kendisini diğerlerinden ayıran bir özelliği var, o da yetenek ve kişilik. Madrid'de bir döneme damga vuracağından hiç şüphem yok.

"Fenerbahçe'deki baskıyı hissetmiyorsunuz"

Farklı ülkelerde çalışmalarının kendisinin yönetim tarzını etkileyip etkilemediği sorusuna cevap veren 55 yaşındaki teknik adam, şu sözleri sarf etti:

Bugün daha donanımlı bir teknik direktörüm. Bana göre, çalıştıkları bağlamları anlayanların başarılı olma olasılığı daha yüksek. İçinde bulunduğunuz ligin kültürel ve spesifik özelliklerini hızlı bir şekilde anlarsanız, diğerlerini sizi takip etmeye ve kazanmaya ikna etme şansınız da o kadar artar. Çalışmalarımı büyük bir Avrupa kulübü olan Porto'da yaptım. Her zaman kazanmak için çalıştım. Kazanmak ve baskıyla başa çıkmak için sekiz yıl oradaydım. Arabistan'da futbolu seviyorum ama Porto, Fenerbahçe ya da Olympiakos'daki gibi bir baskı hissetmiyorsunuz. Yine de tutkuyu hissedebiliyorum. Benim yakıtım, tutku. Bunu hissetmeye ihtiyacım var. Bu yüzden kariyer kararlarım neredeyse hep bu tür bağlamlara dayanıyor. Ben futbolu böyle yaşıyorum. İçimde kelebekler uçuştuğunu hissettiğim anda çok mutlu oluyorum ve en iyimi ortaya koymak için ihtiyacım olan enerji bu.