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    Vitor Pereira: Biz şampiyon olacağız

    Vitor Pereira: Biz şampiyon olacağız

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Benim yarım bıraktığım, sizlerin ise başarmak için kenetlendiği şampiyonluğu, sezon sonunda taraftarımıza hediye edeceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 10:52
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 11:20
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    Süper Lig için artık geri sayıma geçilirken, teknik direktör Vitor Pereira da takımdaki eksiklikleri gidermeye tüm hızıyla devam ediyor.

    Yeni sezon kadrosunu belirlemek ve kafasındaki sistemi takımına benimsetmek isteyen Pereira, futbolcularından hedefe odaklanmalarını istedi.

    Vitor Pereira: Biz şampiyon olacağız #1

    "HAK EDEN FORMAYI ALACAK"

    Portekizli teknik adam, "Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor maçıyla açacağız. Bu zorlu maratonda düşeceğiz, kalkacağız, üzüleceğiz... Ama hiçbir zaman savaşmaktan yılmayacağız. Bu da bizi mutlu sona götürecek.

    Benim yarım bıraktığım, sizlerin ise başarmak için kenetlendiği şampiyonluğu, sezon sonunda taraftarımıza hediye edeceğiz. Mücadelemiz sadece Süper Lig'le sınırlı olamayacak, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de en üst sıraları kovalayacağız. Forma konusunda ise kimsenin şüphesi olmasın; çalışan, hak eden formayı kapacak" ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereira: Biz şampiyon olacağız #2

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