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    Vitor Pereira: Buraya kazanmaya geldim

    Vitor Pereira: Buraya kazanmaya geldim

    Fenerbahçe'de Vitor Pereira oyuncularıyla toplantı yaptı ve PEC Zwolle maçını değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 08:47
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 08:50
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    Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esmeye devam ediyor. Kendine has tavırlarıyla dikkat çeken tecrübeli hoca Zwolle maçının ardından durum değerlendirmesi yaptı.

    2-0'dan 2-2'ye gelen maç sonrası sinirlerine hakim olamadığı görülen Portekizli teknik adamın dünkü antrenman öncesi futbolcularıyla toplantı yaptığı öğrenildi.

    İlk 60 dakika iyi bir görüntü çizdiklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, son 30 dakikadaki hatalara vurgu yaptı.

    Portekizli çalıştıcı, "Ben buraya kazanmak için geldim, zaman harcamak için değil" ifadelerini kullandı.

    Vitor Pereira: Buraya kazanmaya geldim #1

    MESUT ÖZİL VE OZAN'A ÖZEL PARANTEZ

    Zwolle karşılaşmasında tel tel dökülen, Mesut Özil, Ozan Tufan ve Lemos'a da kendilerine gelmeleri gerektiğini hatırlatan deneyimli çalıştırıcı kimsenin yeri garanti değil mesajı verdi.

    Vitor Pereira: Buraya kazanmaya geldim #2

    Vitor Pereira: Buraya kazanmaya geldim #3

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