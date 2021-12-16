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    Vitor Pereira düşünceli

    Vitor Pereira düşünceli

    Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın, son idmandaki durgun tavrı ve düşünceli gözükmesi dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 14:57
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    Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de, Vitor Pereira da topun ağzında.

    Sezona bomba gibi giriş yapan Pereira, son dönemlerde ise oynattığı futbolla gözden düştü. Lider Trabzonspor'un puan farkını açmasını önleyemeyen Portekizli, Beşiktaş maçı çalışmalarını sürdürüyor.

    Vitor Pereira düşünceli #1

    DÜŞÜNCELİ HALİ DİKKAT ÇEKTİ

    Son idmandaki düşünceli hali dikkat çeken Pereira'nın, son dönemdeki mutsuz tavırları da sosyal medyada gündem oldu. Atılan gollerde çoğu zaman yedek kulübesinde kalan Portekizli çalıştırıcının kırgın olduğu öğrenilirken, Beşiktaş maçında puan kaybetmesi durumunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Vitor Pereira düşünceli #2

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