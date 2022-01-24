Vitor Pereira, Everton ile görüşüyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig devi Everton ile görüşüyor.

Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 20 Aralık 2021'de sona eren Vitor Pereira, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile anlaşma sağladı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Rafa Benitez'in görevden alınması sonraı yeni teknik direktör arayan Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Vitor Pereira'nın sunumundan etkilendi ve Portekizli teknik adam ile prensipte anlaştı.

Pereira'nın, gün içerisinde İngiltere'ye gideceği ve Everton ile son görüşmelerini de gerçekleştireği bildirildi.





"KULÜBE YENİ NEFES, YENİ FİKİRLER"

Farhad Moshiri'nin, kulüp hissedarları ve yönetim kuruluyla da Pereira anlaşmasını paylaştığı ve Portekizli teknik adamın kulübe yeni bir nefes ile birlikte yeni fikirler getireceğini iletti.

MARTINEZ VE LAMPARD İLE ANLAŞILAMADI

Everton'ın; Roberto Martinez ve Frank Lampard ile anlaşamadığı, Wayne Rooney'nin kulübü istediği hedeflere götüreceğine inanmadığı için Vitor Pereira isminde karar kıldığı da vurgulandı.





1.65 PUAN ORTALAMASI

Portekiz, Çin ve Yunanistan'da şampiyonluklar elde eden Pereira, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde 17 lig maçına çıktı ve 1.65 puan ortalaması yakaladı.



