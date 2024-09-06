Vitor Pereira, Ferdi Kadıoğlu'nun sol beke evrilme sürecini anlattı Teknik direktör Vitor Pereira, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu hakkında "Pozisyonunu değiştirdi ve çok gelişmeye başladı ve defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon evro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurmuştu.

24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon euro bonus bedeli ödenecek.

Yaşanan bu transferin ardından Fenerbahçe'de iki dönem teknik direktörlük yapan ve an itibarıyla Al-Shabab'ı çalıştıran Vitor Pereira, GiveMeSport'a açıklamalar yaptı.

"ONU PREMIER LİG'DE GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Ferdi Kadıoğlu'nun üst düzey bir oyuncu ve çok iyi bir insan olduğunu aktaran Vitor Pereira, şunları dedi:

Onu Premier Lig'de gördüğüm için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde sağ kanat oyuncusuydu ve onunla ilgili meydan okumaya karar verdim. Ona üst düzey bir bek olabileceğini ancak sol tarafta, sağ ayağıyla içeriye girerek oynayabileceğini söyledim.

"HER GÜN ÖĞRENMEYİ SEVİYOR"

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni pozisyonundaki evrimini anlatan Pereira, şu ifadeleri kullandı:

Güçlü yanlarından biri de her iki tarafta da çok rahat oynayabilmesi ve bu yüzden meydan okumamı kabul etti. Pozisyonunu değiştirdi ve çok gelişmeye başladı ve defans oyuncusu olarak başlamadığı için hücum DNA'sına sahip. Brighton taktiksel olarak kültürlü ve çok çalışkan bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Her gün öğrenmeyi seviyor.

"MODERN BİR BEK OYUNCUSUNA DÖNÜŞTÜ"

Ferdi Kadıoğlu'nun talimatları çok hızlı anladığını bildiren Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Onu yönetirken fark ettiğim şey; talimatları çok hızlı bir şekilde anlayabilmesiydi ve şimdi modern bir bek oyuncusuna dönüştü. Bu sürekli olarak yeni hareketler yaratmayı, bazen yön değiştirmeyi ve içeriye kat edebilmeyi, orta açabilmeyi ve şut atabilmeyi gerektiriyor. Ayrıca baskı altında da çok güçlü çünkü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.

"ÜST DÜZEY BİR OYUNCU OLABİLİR"

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'da üst düzey bir futbolcu olabileceğini öne süren Vitor Pereira, sözlerini şöyle noktaladı: