Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, "Futbolun stresinden dolayı saçımız dökülüyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, yarın Helsinki ile oynanacak zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Pereira açıklamalarında, “HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor.

Eksiklere çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu tutan ve kaybedince reaksiyon gösteren bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. İki oyuncumuzun sakatlığı da işimizi zorlaştıracak ama eminim ki oynayanlar da elinden geleni yapacak.





"STRESİNDEN DOLAYI SAÇIMIZ DÖKÜLÜYOR"

İlk maçta savunma anlamında biraz sıkıntı yaşadık. Bu hataları düzeltmek için saha içi ve saha dışında çalışıyoruz. Çalışma şeklimizi devam ettirdiğimiz takdirde gün gün, hafta hafta çok daha iyi olacağız. Futbolda hatalar yaparsınız, her zaman bir önceki maçta yaptığınız hataları düzeltmek için çalışırsınız. Savunmada sıkıntılar yaşadık ve bu hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz.

Sihirbaz değilim, sihirli bir değneğim yok. Çalıştıkça gelişeceğiz. Futbolun stresinden dolayı saçımız dökülüyor.” ifadelerini kullandı.