Vitor Pereira, Galatasaray'a bilendi

Derbi öncesi Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, geliştirdiği sistemle sarı-kırmızılıları yenerek yeniden taraftarın gözüne girmek istiyor.

Milli aranın ardından Galatasaray ile kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, dersine iyi çalışıyor.

TÜM MAÇLARI İZLİYOR, İZLETTİRİYOR

Rakibinin tüm resmi maçlarını tek tek izleyen Portekizli çalıştırıcı, futbolcularına da önemli gördüğü yerleri seyrettiriyor.

Milli takımda olmayan futbolcularla çalışmalarını sürdüren Pereira'nın, sarı-kırmızılıları en ince ayrıntısına kadar analiz edip, derbide kazanan taraf olmak istediği öğrenildi.

BEYAZ SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın zayıf yönlerini ve hangi rakiplere karşı zorlandığını tespit eden Portekizli çalıştırıcının, Fatih Terim'in kullandığı tüm sistemler üzerine çeşitli planlar oluşturduğu belirtildi.

Derbide üstün gelen taraf olmak isteyen Pereira'nın, Galatasaray galibiyetiyle taraftarla yeniden barışmak istediği de gelen haberler arasında.