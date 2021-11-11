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- Vitor Pereira, Galatasaray'a bilendi
Vitor Pereira, Galatasaray'a bilendi
- Haber Merkezi
- 11.11.2021 - 11:26
- Güncelleme : 11.11.2021 - 12:32
Milli aranın ardından Galatasaray ile kader maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, dersine iyi çalışıyor.
TÜM MAÇLARI İZLİYOR, İZLETTİRİYOR
Rakibinin tüm resmi maçlarını tek tek izleyen Portekizli çalıştırıcı, futbolcularına da önemli gördüğü yerleri seyrettiriyor.
Milli takımda olmayan futbolcularla çalışmalarını sürdüren Pereira'nın, sarı-kırmızılıları en ince ayrıntısına kadar analiz edip, derbide kazanan taraf olmak istediği öğrenildi.
BEYAZ SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Galatasaray'ın zayıf yönlerini ve hangi rakiplere karşı zorlandığını tespit eden Portekizli çalıştırıcının, Fatih Terim'in kullandığı tüm sistemler üzerine çeşitli planlar oluşturduğu belirtildi.
Derbide üstün gelen taraf olmak isteyen Pereira'nın, Galatasaray galibiyetiyle taraftarla yeniden barışmak istediği de gelen haberler arasında.