Vitor Pereira: Galibiyeti hakettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü, maçın ardından yaptığı açıklamada maçı hakettiklerini ve gol sevincinin duygusal olduğunu belirtti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

Pereira açıklamalarında, "Takımımızda, kulübümüzde harika bir ruh var. Bugünkü maç gerçekten kolay değildi, birtakım değişiklikler yapmamız gerekti. Takımımın ortaya koyduğu mücadeleden dolayı çok gururluyum.





"GOL SEVİNCİM FAZLA DUYGUSALDI"

Gol sevincim fazla duygusaldı. Galibiyeti hak etmiştik, adil bir sonuç oldu. Son dakikada gelince de biraz duygusal oldu. Oyuncularım sahada göstermiş oldukları mücadeleyle bunu hak ettiler.

Genç oyuncularımın oynama sebepleri kaliteli, karakterli ve hazır olmaları." ifadelerini kullandı.