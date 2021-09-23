Vitor Pereira: Her maçı kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira maç sonu yaptığı açıklamada, "Bizim için iç sahada oynadığımız ve deplasmanda oynadığımız maçların hiçbir farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Giresunspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulundu.

Pereira yaptığı açıklamada, "Maçın zor olacağını biliyorduk, bir beraberlik ve bir mağlubiyet almıştık, bu sık maç trafiğinde toparlanmak bizim için kolay değil. Beni memnun eden şey takımımın ruhuydu. Bu maç gerçekten önemliydi ve kazanmak için her şeyi yaptık.

Bizim için önemli olan şey sakat olan oyuncularımızın hemen iyileşmesi, hepsi kaliteli oyuncular.

Rakibimizin golü attığı an, bizim hemen öncesinde 3-0'ı yakalayabileceğimiz bir andı. Rakibimiz golü attıktan sonra içgüdüsel olarak geri çekildik ama bence bu bir hata. Son 2 maçtan sonra özgüven biraz etkilendi ve bunun artması az biraz zaman alacaktır.





"BİZİM İÇİN İÇ SAHA VE DEPLASMANIN FARKI YOK"

Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarımızın etkisi çok oluyor, o yüzden bu galibiyet onlar için.

Bizim için iç sahada oynadığımız ve deplasmanda oynadığımız maçların hiçbir farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz. Taraftarın desteği çok önemli, bize enerji veriyorlar. O yüzden rakipler için burada oynamak çok zor." ifadelerini kullandı.