Vitor Pereira İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bir ay süren arayışlar sonucunda Vitor Pereira takımın başına getirildi.

Fenerbahçe’de bir dönem hocalık yapan Pereira seçimi Fenerbahçe taraftarlarınca tepki toplasa da sarı-lacivertlilerin yeni hocası Portekizli teknik adam oldu.

İSTANBUL’A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, resmi imza için İstanbul'a geldi.

Portekizli teknik adam, yapılacak imza töreninin ardından kampta takımın başında olacak.