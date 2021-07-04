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    Vitor Pereira İstanbul'da

    Vitor Pereira İstanbul'da

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2021 - 17:19
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 17:35
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    Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından bir ay süren arayışlar sonucunda Vitor Pereira takımın başına getirildi.

    Fenerbahçe’de bir dönem hocalık yapan Pereira seçimi Fenerbahçe taraftarlarınca tepki toplasa da sarı-lacivertlilerin yeni hocası Portekizli teknik adam oldu.

    İSTANBUL’A GELDİ

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, resmi imza için İstanbul'a geldi.

    Portekizli teknik adam, yapılacak imza töreninin ardından kampta takımın başında olacak.

    Vitor Pereira İstanbul da #1

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