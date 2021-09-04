Vitor Pereira, kadroda değişiklik yapmaya devam ediyor

Emre Belözoğlu döneminde yapılan transferlerin çoğu, Pereira tarafından gönderildi ve kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe, 15 Ağustos 2020 yılında Emre Belözoğlu’nu sportif direktörlük görevine getirmişti.

Belözoğlu, bu dönemde kadro değişikliğine gitmiş ve transferlerde söz sahibi olmuştu. Dönemin teknik direktörü Erol Bulut ile, aldığı kötü sonuçlar nedeniyle yollar ayrılmıştı. Yerine genç teknik adam Emre Belözoğlu getirilmişti.

Son maçlarda kaybedilen puanlarla şampiyonluk elden gidince Emre Belözoğlu ile de yollar ayrıldı ve bu sezon Fenerbahçe’nin hocası daha önce de sarı-lacivertlileri çalıştırmış olan Vitor Pereira oldu.

Pereira geldiği günden beri kadro üzerinde ciddi değişiklikler yaptı. İşte Vitor Pereira’nın gönderdiği ve kadro dışı bıraktığı oyuncular:

SAMATTA

Emre Belözoğlu'nun çok büyük beklentiler ve 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Aston Villa'dan aldığı yıldız, tüm şanslara rağmen bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Vitor Pereira da ısrarla forma verdi ancak Samatta'nın sahadaki görüntüsü umut verici değildi. Son olarak Kadıköy'de ıslıklandı ve Royal Antwerp'in yolunu tuttu.

CANER ERKİN

Beşiktaş dönemi sonrasında Emre Belözoğlu'nun isteğiyle yeniden Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, Vitor Pereira trafından kadro dışında bırakıldı ve kendine kulüp bulması istendi.

MAURICIO LEMOS

Las Palmas'tan transfer edilen ve Emre Belözoğlu'nun büyük umutlar beslediği stoper, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı. Oynadığı maçlarda yaptığı hatalarla eleştirilerin odağında olan Uruguaylı stoper, Belçika'dan Beerschot'a kiralandı.

PAPISS CISSE

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan getirdiği Senegalli golcü, geçen sezon da fazla forma şansı bulamadı. Fenerbahçe, Papiss Cisse'nin sözleşme uzatma opsiyonuna sahip olmasına karşın bunu kullanamadı.

SİNAN GÜMÜŞ

Emre Belözoğlu'nun yerli transferlerinden biri olan Sinan Gümüş, sezon başı kampında ve hazırlık maçlarında Vitor Pereira tarafından denense de istenilen performansı ortaya koyamadı ve kendisinden kulüp bulması istendi.

DIEGO PEROTTI

Fenerbahçe, Diego Perotti'den sadece 193 dakika faydalanabildi. Kulüple idari sorunlar da yaşayan Arjantinli oyuncunun takımda kalması için Vitor Pereira'dan da talep gelmedi.

MAME THIAM

Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'dan bedelsiz getirdiği Mame Thiam, Vitor Pereira'dan ilk 'kesik' yiyen oyunculardan biriydi. Kayserispor'a 1.5 milyon euro bonservisle transfer oldu.

GÖKHAN GÖNÜL

Tecrübeli sağ bekin sözleşmesi sona ermişti ve Fenerbahçe'den haber bekliyordu. Ancak Vitor Pereira tutulması yönünde bir rapor iletmeyince yollar ayrıldı.

KEMAL ADEMI

FC Basel'den transfer edilen İsviçreli forvet Kemal Ademi de Vitor Pereira'dan formayı aldı ancak fırsatı değerlendiremedi.